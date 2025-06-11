Часть степи сгорела, а животных вывозят в Россию: что сейчас происходит в заповеднике "Аскания-Нова"

Заповеднику грозит уничтожение из-за оккупантов

"Аскания-Нова" — популярный украинский степной заповедник, который считается самым большим в Европе. Он расположен в Херсонской области и сейчас находится в российской оккупации. Из-за захватчиков там погибают животные, а часть степи сгорела из-за пожаров.

"Телеграф" расскажет историю заповедника, какие растения и животные водятся, а также что там происходит сейчас.

История "Аскании-Новой"

Заповедник основал германский барон и помещик Фридрих Фальц-Фейн в 1898 году. Он создал первый в мире экологичный заповедник, в котором объединил в одном месте ботанический парк, сад и зоопарк. В последнем помещик сосредоточил 58 видов животных, которых насчитывается 2 тысячи и 154 вида птиц.

"Аскания-Нова" – уникальный заповедник в мире, фото УНИАН

Фальц-Фейн защитил от вымирания дикую лошадь Пржевальского. Он интересовался и беловежскими зубрами и прилагал усилия, чтобы сохранить этот вид животных. Кроме того, барон открыл в заповеднике краеведческий музей и большую библиотеку. Он в значительной степени повлиял на то, чтобы спасти редкие виды животных и восстановить их в природе.

Фальц-Фейн пытался сохранить животных в природе, фото Kirillovka

В Херсонской степи действовал полноценный научный институт, где изучали, как сохранить природу края. Он назывался Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова "Аскания-Нова" — Национальный научный селекционно-генетический центр по овцеводству. В 30-е годы прошлого века большинство работников арестовали, а заповедник потерял свой статус.

В 1983 году заповедник получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, что укрепило его юридически. В 1989 году "Аскания-Нова" стала самостоятельным госбюджетным учреждением. В 1998 году выпустили монеты, посвященные 100-летию заповедника.

Что посмотреть в "Аскании-Новой"

Заповедник состоит из трех массивов: Северный, Южный, Большой Чапельский под. Площадь составляет более 33 гектаров, из которых более 11 являются заповедной зоной. В "Аскании-Новой" насчитывается 478 видов высших растений. Отдельные из них принадлежат к Красной книге Украины, в частности карагана скифская, ковыль украинский, ковыль волосистый, тюльпан Шренка, скифский тюльпан.

В заповеднике есть много краснокнижных животных, фото azov.ua

Впечатляет и разнообразие животного мира заповедника. Здесь водится 1155 видов членистоногих, 7 видов земноводных и пресмыкающихся (ящерица прыткая, уж обычный) и 18 видов млекопитающих (заяц серый, хорек степной, куница каменная). Кроме того, можно увидеть более 270 видов птиц. В степной зоне Херсонщины встречаются малый суслик, тушканчик большой, степной суслик, заяц-русак, обычная лиса, степной хорек, ласка.

"Аскания-Нова" является средой для редких животных, фото ru-city.com

Большой Чапельский под считается уникальным местом по рельефу, которое периодически заполняется талой водой. Здесь растут гидрофиты — растения, которые частично погружены в воду, а также редкий звездопроизводитель частотуховидный. Здесь зарегистрировано 368 видов цветковых растений, из которых 8 — занесены в Красную книгу Украины. Здесь живут бизоны, конь Пржевальского, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды.

В заповеднике есть множество интересных растений, фото из сети

В заповеднике живет много уникальных животных, фото azov.ua

Что сейчас происходит с "Асканией-Новой"

В первый день полномасштабного вторжения россияне оккупировали заповедник. До марта 2023 года Украина продолжала выплачивать зарплаты рабочим, а работники оставались в оккупации, чтобы ухаживать за местом. Однако после этого в заповеднике появилась оккупационная администрация.

В декабре 2023 стало известно о том, что россияне вывезли из заповедника несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида. Эти животные являются краснокнижными, поэтому оккупанты нарушили сразу несколько международных природоохранных конвенций.

В январе 2024 года в сети появились фото убитых оккупантами животных, которые могли проживать на территории "Аскании-Новой". Речь идет о застреленном самце благородном олене, зайце-русаке и фазане обычном.

Похоже, россияне убивали животных в "Аскании-Новой"

Позже выяснилось, что в заповеднике исчезла почти вся коллекция кафрского буйвола. Причиной стало небрежное отношение россиян к животным, погибшим из-за переохлаждения. Также погибли многие сайгаки — степные млекопитающие из семьи быковых.

К тому же из-за пожаров сгорела значительная часть заповедной степи — более 2 тысяч гектаров. А 20 особей животных захватчики вывезли в Россию и временно оккупированный Крым. В мае 2025 появилась информация, что часть животных и научных сотрудников переведут в Бородинской общины Болградского района. Для релокации выделят 70 гектаров земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас городок Полесское на Киевщине. Раньше там развивалась черная металлургия.