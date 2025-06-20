Дикого вухастого "гостя" помітили посеред вулиці в Дніпрі (відео)

Дніпряни прокоментували і написали свою думку, чого пухнастик блукав містом

Мешканці міста зафіксували незвичайного "гостя" на одній з вулиць Дніпра. Це був дикий кролик.

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно тваринку, яка пересувається по міській території. На кадрах кролик виглядав перелякано та дезорієнтовано.

Кролик тримався на відстані від людей. Проте не втікав при їх наближенні, що свідчить про його стресовий стан.

Люди відреагувади на незвичного туриста і лишили свою думку у коментарях під дописом.

Варто зазначити, що раніше такі випадки в центральних районах міста були рідкістю. Дикі кролики зазвичай уникають людських поселень та віддають перевагу лісовим масивам та полям.

Поява диких тварин у великих містах повʼязана з тривалими воєнними діями на території України. Постійні вибухи, артилерійські обстріли та інша військова активність змушують тварин залишати свої природні середовища існування.

Дикі тварини переживають сильний стрес через постійний шум від вибухів. Вони втрачають орієнтацію та шукають більш безпечні місця, якими їм здаються великі міста.

Випадки появи диких тварин у містах стають все частішими з початку повномасштабної війни. Раніше в різних містах України фіксували лисиць, кабанів, оленів та інших представників фауни, які несподівано з'являлися в міських районах.

Не наближайтеся до диких тварин та не намагатися їх годувати. У разі виявлення переляканих або поранених тварин слід звертатися до служби екстреного реагування або місцевих ветеринарних служб.

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