Не приближайтесь к ним, если увидите: в Днепре заметили опасных диких животных (фото)

Болезнь, которую они переносят, сложная

В четверг, 26 июня, в Днепре на улице прохожие увидели пару диких животных прямо на улицах города. Животные стояли на обочине вблизи проезжей части.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы. В сообщении указали, что двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

Лисы в Днепре

В комментариях люди отметили, что обе лисички выглядят худыми и истощенными, однако как отмечается, в теплое время года животные сбрасывают зимний густой мех, который больше не нужен для согревания. В этот период шерсть выглядит редкой, неравномерной, кое-где облезлой — особенно на боках, спине или хвосте.

Комментарии под постом о лисицах в Днепре

Кроме того, зимой лисы накапливают жир, а летом, когда еды больше, но метаболизм ускоряется, они становятся худее. Также у лис в это время больше движения — охота, уход за выводком.

В сообщении также напомнили, что это – дикие животные, которые могут быть переносчиками тяжелой болезни – бешенство, поэтому лучше не приближаться к ним близко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинских водоемах зафиксировали инвазивный рак, завезенный из Северной Америки. Сигнальный рак чревато вытеснением и уничтожением местных видов.