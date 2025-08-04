В Днепре засветился редкий певец. Как выглядит птица из лесов Сибири

Он весит как одна чайная ложка

Днепр посетила редкая лесная птица, которой раньше не было в этом регионе. Ее удалось сфотографировать.

В городе появился неожиданный гость — изящный и яркий пернатый житель овчарик желтобровый, как сообщили в Shtyb.Info. Этот вид известен своей яркой желтой бровкой над глазом, оливково-зеленым оперением сверху и белым с желтоватыми оттенками на горле и груди.

Эта птица обитает в Сибири и части Восточной Европы. Она предпочитает хвойные, смешанные и дубовые леса с хорошо развитым подлеском, также встречается в парках, дендропарках и городских зеленых зонах. Однако в Украине ее можно встретить в лесных массивах.

Пастух желтобровый

Размер ее тела составляет всего 13-14 сантиметров, когда размах крыльев – до 22 сантиметров. Кроме того, весит пернатый 10-11 граммов, то есть где-то как одна пустая чайная ложка.

Что она ест

Основной рацион овчарика желтобрового – это мелкие насекомые, пауки, вместе с ягодами. Птица активная днем, охотится в кронах и подлеска деревьев.

Как поет птица

Овчарик желтобровый поет мелодичную песню, которая начинается с громкого свиста, а заканчивается трелью, постепенно ускоряясь. Его "фишка" — резкое "сип".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Виннице увидели насекомое, которое напугало город. Обычно он обитает в степях и пустынях.