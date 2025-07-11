Ни в коем случае не приближайтесь. В Днепре заметили опасных хищников (видео)

Они сидели почти возле McDonald’s

В Днепре в одном из густо населенных районов заметили опасных хищников, которые могут быть переносчиками смертельного для человека заболевания. Животные сидели на небольшой лужайке на кольце возле McDonald’s.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что речь идет о двух лисицах, которые заметили возле жилмассива Победа.

"Лисы на кольце у Мака на Победе", — говорится в сообщении.

На видео видно, что две худощавые лисы сидели на лужайке, а вокруг них проезжали авто. Заметим, что Победа достаточно отдалена от лесополосы, поэтому, вероятно, животные преодолели большое расстояние. Одной из причин приближения к людям может быть голод хищников.

В комментариях многие пользователи отметили, что видео не такое милое, каким кажется. Ведь лисы могут быть переносчиками бешенства. А тем более учитывая, что нетипичное поведение животных — один из симптомов смертельного заболевания.

Выходит, что вылазка лис в город может указывать на два фактора: животные проголодались и искали чем поживиться или их нервная система повреждена вследствие бешенства. Заметим, что лисы — переносчики бешенства.

Добавим, что бешенство – особенно опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомное. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове заметили лису прямо на террасе ресторана.