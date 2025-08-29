Боролся с ней два часа: рыбаку удалось вытащить в лодку почти 18-килограммовую рыбу (видео)
Рыба была истощенной, но все равно кусалась
В Винницкой области рыбаки провели более двух часов в борьбе с огромной рыбой. Один из них вытащил монстра руками.
Этой рыбой был сом и он оказался настоящим гигантом. Длина его тела составляла 135 сантиметров, а вес — 17,5 килограмма, как прокомментировал автор видео в ТикТок.
Рыба долго кружилась в воде, а мужчина пытался вытащить добычу как можно выше. От длительной борьбы сом сильно истощился, поэтому он спокойно плавал на поверхности. В конце концов рыбаку на помощь пришел другой мужчина, который помог поднять огромную рыбу в лодку.
Что известно о соме
Сом – самая пресноводная рыба Европы. Взрослые особи могут вырастать до 5 метров в длину и весить более 200 килограммов, хотя такие гиганты встречаются очень редко.
Сомы обитают в больших реках, озерах и водохранилищах, предпочитают глубокие места с илистым дном. Это хищная рыба, которая питается рыбой, лягушками, раками, иногда даже водоплавающими птицами и мелкими млекопитающими.
