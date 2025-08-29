Украинский рыбак похвастался 8-килограммовым уловом (фото)
Великана выловили в ставке на Днепропетровщине
Рыбаки часто хвалятся уловом – мужчина показал огромную рыбину. Ее вес – 8 килограммов.
Фото добычи в Facebook опубликовал Владимир Савушкин. Он не сказал, что это за рыба, однако по внешнему виду она похожа на судака. Рыбак уточнил, что поймал его вечером в селе Каменка.
В его профиле говорится, что он проживает на Криворожье. Поэтому вероятно речь идет о ставке возле села Каменка Софиевского района Днепропетровской области. Там водятся раки, лещ, плотва, судак, щука, белый амур, толстолобик, сом, карась, карп. Там даже регулярно проводятся соревнования по ловле карпа.
Судак – пресноводный хищник с диетическим мясом
Эта рыба широко распространена в водоемах Европы и Азии. В Украине живет не только в больших реках (Днепр, Днестр), но и водохранилищах, озерах и ставках. Любит глубокую и чистую воду.
У судака длинное, вытянутое тело с мелкой чешуей. Он серебристо-серый с темными полосами по бокам. Главным признаком судака являются два спинных плавника, разделенных между собой. У него большой рот с острыми зубами.
Судак – хищник, охотящийся на мелкую рыбу. Его рацион состоит из уклейки, плотвы, окуня и других небольших видов.
Мясо судака считается диетическим. Оно белое, плотное и практически не имеет мелких костей.
