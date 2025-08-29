Украинский рыбак похвастался 8-килограммовым уловом (фото)

Великана выловили в ставке на Днепропетровщине

Рыбаки часто хвалятся уловом – мужчина показал огромную рыбину. Ее вес – 8 килограммов.

Фото добычи в Facebook опубликовал Владимир Савушкин. Он не сказал, что это за рыба, однако по внешнему виду она похожа на судака. Рыбак уточнил, что поймал его вечером в селе Каменка.

Мужчина рыбачил на поплавок. Фото: Владимир Савушкин

В его профиле говорится, что он проживает на Криворожье. Поэтому вероятно речь идет о ставке возле села Каменка Софиевского района Днепропетровской области. Там водятся раки, лещ, плотва, судак, щука, белый амур, толстолобик, сом, карась, карп. Там даже регулярно проводятся соревнования по ловле карпа.

Ставок возле Каменки на карте. Фото: скриншот

Судак – пресноводный хищник с диетическим мясом

Эта рыба широко распространена в водоемах Европы и Азии. В Украине живет не только в больших реках (Днепр, Днестр), но и водохранилищах, озерах и ставках. Любит глубокую и чистую воду.

У судака длинное, вытянутое тело с мелкой чешуей. Он серебристо-серый с темными полосами по бокам. Главным признаком судака являются два спинных плавника, разделенных между собой. У него большой рот с острыми зубами.

Судак – хищник, охотящийся на мелкую рыбу. Его рацион состоит из уклейки, плотвы, окуня и других небольших видов.

Мясо судака считается диетическим. Оно белое, плотное и практически не имеет мелких костей.

