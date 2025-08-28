Он - настоящий конкурент рыбакам: яркая птица посетила один из городов Украины

Редкий гость может жить и в Африке

В Днепре зафиксировали появление редкой птицы, которая привлекла внимание местных жителей. Она имеет яркий цвет тела.

Уникальную птицу, которую увидели в Днепре, называют рыболовом, как сообщили в "Днепр Регион". Птица среднего размера, которая известна своей необычной окраской — верхняя часть тела ярко-голубая или бирюзовая, брюхо – рыжевато-оранжевое.

Птица рыбалка

Основу рациона рыболова составляют рыба и мелкие водные животные. Они отличные охотники: наблюдают за поверхностью водоема с высокого насиженного места, а затем резко ныряют, чтобы поймать добычу.

Ареал размножения рыболовов охватывает Европу, Азию и север Африки. В Украине они встречаются преимущественно на больших реках, озерах и прудах с чистой водой. Гнездование происходит в норах на береговых склонах или в дуплах деревьев.

Как охотится птица

