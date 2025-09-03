Рыбак похвастался уловом, который весит больше 10-летнего ребенка: даже не смог его поднять (видео)

Рыбак точно в восторге

Среди обычных уловов иногда случаются настоящие трофеи, и именно такая история произошла с одним рыбаком. Ему удалось вытащить из водоема карпа, который весил аж 32,5 килограмма.

Рыба была настолько велика, что мужчина даже не смог удержать ее в руках, чтобы показать на камеру во всей красе, как можно увидеть на видео автора в ТикТок. Для сравнения, рыба весит как десятилетний ребенок или целый мешок картофеля. Где именно рыбаку удалось поймать такой трофей – неизвестно.

Для справки

Карп – одна из самых узнаваемых пресноводных рыб. Имеет массивное тело, большую голову и толстую чешую золотисто-зеленого цвета. Его природный ареал – Европа и Азия, но благодаря разведению он распространился почти по всему миру.

Питаются карпы преимущественно растительной пищей, водорослями, а также мелкими беспозвоночными . В природе они играют важную роль в поддержании экосистемы водоемов — разрыхляют почву на дне, влияют на круговорот питательных веществ и являются кормом для хищных рыб.

