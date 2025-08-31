Всеядную черную рыбу поймали в Киевской области: что это за краснокнижный трофей (видео)
Рыба может съедать даже свое потомство
В Киевской области рыбак выловил редкий трофей из местного озера. Рыба есть в Красной книге Украины.
Этой рыбой оказался чёрный амур. Рыбалка поймал его в озере Картар в Володарском районе Киевской области. Красавца можно увидеть на видео пользователя ТикТок.
Сам же рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея.
Для справки
Черный амур — мирная с виду рыба, однако она способна есть все, что видит, включая собственное потомство.
Тело этой рыбы удлиненное, темное, иногда почти черное, с характерным уплощенным по бокам телом. Рот небольшой, а чешуя – плотная.
Этот вид происходит из Восточной Азии, в частности из рек Китая и Дальнего Востока. Черный амур размножается преимущественно в течение весны-лета, откладывая икру на заросли в воде.
В Украине рыба плавает в некоторых водоемах центральных и южных регионов, где ее используют для борьбы с водорослями, но из-за всеядности ее нужно контролировать.
