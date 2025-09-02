Укр

Рыбак едва не потерял трофей на 15 килограммов: что за "гиганта" поймал (видео)

Рыба боролась даже после того, как ее вытащили на берег

Рыбаки продолжают хвастаться своими трофеями и одним из таких стал случай на Житомирщине. Большая рыба чуть не "убежала" из рук мужчины.

На озере Плитница, что в Житомирской области, рыбак поймал настоящий трофей — белого амура весом в почти 15 килограммов. Рыбу можно увидеть на видео пользователя ТикТок.

Однако момент, когда мужчина показывал рыбу "во всей красе" мог закончиться потерей: рыба неожиданно выскользнула из рук и упала в воду. Автор видео бросился за своим трофеем и, протянув руки, воскликнул "Стой!". В комментариях шутят, амур будто услышал команду и замер, дав мужчине шанс повторно его поймать.

Другие пользователи тоже шутят: "Рыба дала прикурить", "Вот момент, когда сердце замирает".

Для справки

Белый амур — это крупная пресноводная рыба семейства карповых. Имеет вытянутое тело, серебристо-зеленоватую чешую и напоминает внешне толстолобика. В природе может вырастать до 120 см в длину и весить более 30 кг.

Ареал происхождения этой рыбы — реки бассейна Амура и озеро Ханка в Восточной Азии. Сегодня амура широко разводят в водоемах Европы и Украины.

Питается он преимущественно водной растительностью, молодыми побегами камыша, водорослями, а также травами, попадающими в воду. Именно поэтому амур играет важную роль в водоемах — предотвращает зарастание озер и прудов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из рыбаков поймал здоровенную рыбу и едва удержал в руках.

