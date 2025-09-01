"Вот это алабай!": рыбак поймал здоровенную рыбу и еле удержал в руках (видео)

Рыбу позже выпустили в водоем

В пресноводных водоемах время от времени случаются настоящие рекордные уловы. Одним из них стал случай, когда рыбаку удалось поймать зеркального карпа весом 21 килограмм.

На видео пользователя ТикТок "clubrybakov" видно, как мужчине трудно удержать свой 21-килограммовый трофей — рыба большая и тяжелая, но сама почти не двигалась. Карп, вероятно, успел устать во время того, как его пытались вытащить на берег.

Мужчина сделал фото рыбы, обработал место на губе, где карп зацепился за крючок, и осторожно отпустил рыбу обратно в воду.

"Вот это алабай".

"Вот это кабан".

Что это за рыба

Карп – пресноводная рыба с большим телом и характерными чешуями. Зеркальный карп, в частности, отличается большой чешуей или ее отсутствием на отдельных участках тела, что придает ему блестящий вид. Рыба широко распространена в водоемах Европы и Азии, где размножается в прудах, реках и озерах.

В экосистеме карп играет важную роль: помогает поддерживать баланс водных растений, регулирует популяции мелких беспозвоночных и способствует перераспределению питательных веществ в водоеме.

