Россия второй раз за день атаковала Днепр. Что известно о последствиях удара (видео)

Местных призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги

В Днепре в пятницу, 3 октября, вечером раздались взрывы. Предварительно Россия атаковала город ударными дронами типа "Shahed 136".

Что нужно знать:

Какие последствия российской атаки на Днепр

Есть ли прилет и пострадавшие

Россия второй раз за сутки атаковала областной центр

О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". Как писали Воздушные Силы Украины, Россия направили на город дроны. Воздушная тревога на Днепропетровщине и в областном центре была объявлена в 20:15.

"БпЛА на Днепр с юга", — пишут ВС.

Местные паблики уже опубликовали звуки взрывов, которые слышали днепряни. Также появился момент сбития российского дрона над городом. Последствия атаки на Днепр уточняются. Информация о пострадавших не поступала. Местных призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, что в ночь на 3 октября Россия атаковала Украину. Взрывы раздавались и в Днепре, по городу ударила дронами. В результате атаки началось несколько пожаров, а в одном из поселков Днепровского района повреждены 4 частных дома.

Кроме того, громко было в Полтаве. Мониторы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города. Также взрывы слышали в Одессе. БПЛА атаковали город из акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 28 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в нескольких городах. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо стратегическую авиацию — всего шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101, а также остатки Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр"