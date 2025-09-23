Харьков под массированной атакой дронов: что известно о последствиях
-
-
Читати українською
Во вторник 23 сентября россияне запустили группы дронов в сторону Харькова. В городе раздалось более 10 взрывов.
После них, как сообщает корреспондентка "Телеграфа", исчезла вода в части Харькова. В то же время в сети отмечают, что наблюдаются перебои со светом.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что под плотным ударом россиян находится Холодногорский район.
23:04 В Харькове было слышно 17 взрыв.
Новость дополняется…