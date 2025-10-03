Росія вдруге за день атакувала Дніпро. Що відомо про наслідки удару (відео)

Місцевих закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги

У Дніпрі у п'ятницю, 3 жовтня, ввечері пролунали вибухи. Попередньо Росія атакувала місто ударними дронами типу "Shahed 136 ".

Що треба знати:

Які наслідки російської атаки на Дніпро

Чи є приліт та постраждалі

Росія вдруге за добу атакувала обласний центр

Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". Як писали Повітряні Сили України, Росія скерували на місто дрони. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині та в обласному центрі оголосили о 20:15.

"БпЛА на Дніпро з півдня", — пишуть ПС.

Місцеві пабліки вже опублікували звуки вибухів, які чули дніпряни. Також з'явився момент збиття російського дрона над містом. Наслідки атаки на Дніпро уточнюються. Інформація про постраждалих не надходила. Місцевих закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, що в ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну. Вибухи лунали й у Дніпрі, по місту вдарила дронами. Внаслідок атаки зайнялось кілька пожеж, а в одному із селищ Дніпровського району пошкоджено 4 приватні будинки.

Окрім того, гучно було у Полтаві. Монітори повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста. Також вибухи чули в Одесі. БПЛА атакували місто з акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у кількох містах. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо стратегічну авіацію, — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр"