Взрывы гремели полночи. Россияне кошмарили Днепр "шахедами" (видео)

На кадрах, которые публикуют в сети, слышно много взрывов.

Взрывы в Днепре раздавались в ночь на 3 октября. Россия атаковала город ударными безпилотниками.

Что нужно знать:

Россия атаковала Днепр, взрывы начали раздаваться около 3 часов ночи.

Силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам в городе.

Взрывы также звучали в Полтаве и Одессе, куда двигались крылатые ракеты и БЛА из акватории Черного моря.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". По его словам, взрывы начали раздаваться около 3 часов ночи.

На видео, которые публикуют телеграм-каналы, слышно, как летит "шахид", а затем взрыв.

Через несколько минут атака продолжилась. Взрывы в городе начали раздаваться еще больше.

В городе работали силы противовоздушной обороны. Защитники неба работали по дронам.

До этого в сети писали, что в Днепре слышали звуки взрывов около часа ночи. Военные также в большинстве областей Украины фиксировали дроны и крылатые ракеты.

Местные власти пока не комментировали ночную атаку в Днепре. В городе до сих пор объявлена воздушная тревога, мониторинговые паблики пока не пишут об угрозе удара со стороны России.

Где еще звучали взрывы

Добавим, в ночь на третье октября в Полтаве раздались взрывы. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Громко было в Одессе. Перед тем Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Стоит отметить, что Днепр остается одним из городов Украины, которые систематически подвергаются массированным атакам со стороны российских оккупантов. Город регулярно страдает от обстрелов беспилотниками-камикадзе "Shaheed", баллистических и крылатых ракет разных типов, а также другого высокоточного вооружения, применяемого россией против гражданской инфраструктуры и мирного населения.