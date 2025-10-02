Удар "Ярсом" или взрыв на ЗАЭС? Почему на самом деле в Днепре появилась загадочная вспышка

Эксперт Кочетков назвал вероятную причину странного явления

Яркая вспышка синего цвета в Днепре изрядно напугала украинцев, ведь после нее на несколько секунд исчез свет. К тому же, в сети появилось много теорий происхождения вспышки: от применения Россией межконтинентальной ракеты "Ярс" до неизвестного взрыва на ЗАЭС.

Что нужно знать:

Вечером 1 октября в Днепре увидели яркую вспышку в небе, после которой исчез свет

Политтехнолог Кочетков назвал вероятную причину загадочного явления

В ДТЭК прокомментировали исчезновение света на несколько ﻿секунд

Запуска "Ярса" не было? Эксперт по ракетно-ядерному вооружению разнес вброс РФ

Как рассказал политтехнолог и эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков каналу "Голос Днепра", применение ракеты "Ярс" можно исключить сразу. Ведь есть несколько нюансов, которые в этом российском вбросе не сходятся.

Эксперт объясняет: если бы Россия действительно ударила по Днепру межконтинентальной ракетой "Ярс" последствия были бы гораздо больше, чем несколько секундное отсутствие света. К тому же Кремль постоянно предупреждает США об испытаниях ракет подобного толка. Накануне 1 октября, когда увидели загадочную вспышку, предупреждений не было.

"От любой баллистической ракеты должны обязательно падать боеголовки. То есть это была бы вспышка и падение боевых частей", — говорит Кочетков.

Вспышка в Днепре

Он добавляет, что вспышка в Днепре – это точно не применение межконтинентальной ракеты. Кроме того, и использование нового электромагнитного оружия тоже можно исключить. Ведь если бы его применили пострадали бы связь и электроника авто. А этого не было, только на несколько секунд исчез свет.

Вероятная причина вспышки в Днепре

Одной из наиболее вероятных причин появления вспышки эксперт называет зарницу. Ведь это такое атмосферное явление, когда молнии бьют очень высоко над уровнем земли и люди видят только вспышки, а звука грома нет. Но здесь возникает другой вопрос, потому что от молнии исчезнуть свет не мог.

"Электричество может исчезать, если была какая-нибудь достаточно мощная авария на электрическом оборудовании, на электрической сети, например, там подстанция", — говорит Кочетков.

В таком случае политтехнолог говорит, что вспышка от аварии на подстанции могла просто отзеркалиться в небе и создать эффект, напугавший людей. Однако в любом случае межконтинентальная ракета "Ярс" или любая другая, по словам Кочеткова, не имела отношения к этой вспышке.

Добавим, что в ДТЭК вечером после вспышки отметили: "Днепровские электросети повреждений или замыканий не фиксировали. Причину зеленой вспышки в городе ищут". Корреспондент Андрей Цаплиенко подчеркнул, что вспышка в Днепре не прилет, она не связана с боевыми действиями.

"Днепровский район, авария трансформатора 150 кВ. Предварительно не связано с боевыми действиями. Часть потребителей перезапитаны, ведутся работы по ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

Вопрос взрыва на ЗАЭС эксперты не поднимают, потому что в Днепре его невозможно было бы увидеть, но ситуация вокруг станции волнует многих украинцев. Больше об этом "Телеграф" рассказал в материале: "Почему на ЗАЭС нет света: эксперты назвали истинную причину (спутниковые снимки)".