В Днепре прогремели взрывы: была угроза баллистики (обновлено)

Перед взрывами сообщалось о наличии разведдрона

Взрывы в Днепре раздались утром 24 сентября. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из района российского Таганрога.

"Телеграф" сообщает детали очередной атаки оккупантов по городу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения. Мониторы после этого заявили о баллистических выходах в направлении Днепра. Впоследствии раздался взрыв.

Есть угроза повторных выходов. Жителей призывают не покидать укрытие до завершения тревоги и соблюдать все правила безопасности.

Почему в Украине объявляют воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет

Когда раздаются сирены воздушной тревоги с предупреждением об угрозе применения баллистических ракет, украинцы знают – времени на реакцию остается критически мало. В отличие от крылатых ракет или дронов, баллистические ракеты представляют особую опасность из-за своих технических характеристик.

К примеру, баллистическая ракета "Искандер-М" может долететь до цели в том или ином уголке Украины. Если взять за среднюю скорость такой ракеты около 2 км/с, приплюсовать до минуты времени на старт и наведение и учесть расстояние до того или иного украинского города можно получить представление об ориентировочном времени подлета "Искандера-М" к избранному врагом населенному пункту.

Так, в Харьков, расположенный примерно в 100 км от границы, такая ракета будет лететь 1-2 минуты.

До Сум и Чернигова (около 200 км от границы) – 2-3 минуты.

Время, за которое "Искандер-М" способно пролететь расстояние в 300 км до Полтавы или до Киева (при условии запуска с севера), составляет примерно 3-4 минуты, до Днепра ( 400 км ) — около 4-5 минут, а до Запорожья или Кропивницкого (ориентировочно 505 км ).

Следует отметить, что фактическое время подлета могут влиять на конкретный тип ракеты, траектория, скорость в каждом сегменте полета и маневры, которые она совершает.

