Россия снова атаковала Днепр КАБами - над городом видно дым (фото)

Известно, что в области работала ПВО

В Днепре во время воздушной тревоги вечером 10 октября прогремели взрывы. Перед этим появлялись сообщения об угрозе применения врагом КАБов по городу.

Что нужно знать:

В Днепре прогремели взрывы

В области работала ПВО

В городе фиксируется задымление

Об взрывах в городе сообщают корреспонденты "Телеграфа". Тем временем в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что в области работала ПВО.

Всех попросили находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Об угрозе КАБ писали мониторинги

В 16:47 по данным мониторингов был зафиксирован пуск авиации. КАБы пролетели в сторону Днепра через Запорожье.

Спустя некоторое время после взрывов в Днепре в сети появилось первое фото, на котором видно задымление. В настоящее время подробности атаки остаются незивестными.

На момент публикации данного материале в Днепре был объявлен отбой воздушной тревоги. Однако в Синельниковском районе Днепропетровской области тревога все еще продолжается.

Карта воздушных тревог

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 октября Днепр и область оказались под массированным обстрелом. Враг применял баллистические ракеты и беспилотники. Основной целью россиян было повреждение энергетической инфраструктуры, произошло несколько пожаров. После ночной атаки в Днепре ввели отключения света. В сети опубликованы вероятные графики.