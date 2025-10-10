Россия снова атаковала Днепр КАБами - над городом видно дым (фото)
Известно, что в области работала ПВО
В Днепре во время воздушной тревоги вечером 10 октября прогремели взрывы. Перед этим появлялись сообщения об угрозе применения врагом КАБов по городу.
Что нужно знать:
- В Днепре прогремели взрывы
- В области работала ПВО
- В городе фиксируется задымление
Об взрывах в городе сообщают корреспонденты "Телеграфа". Тем временем в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что в области работала ПВО.
Всех попросили находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
В 16:47 по данным мониторингов был зафиксирован пуск авиации. КАБы пролетели в сторону Днепра через Запорожье.
Спустя некоторое время после взрывов в Днепре в сети появилось первое фото, на котором видно задымление. В настоящее время подробности атаки остаются незивестными.
На момент публикации данного материале в Днепре был объявлен отбой воздушной тревоги. Однако в Синельниковском районе Днепропетровской области тревога все еще продолжается.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 октября Днепр и область оказались под массированным обстрелом. Враг применял баллистические ракеты и беспилотники. Основной целью россиян было повреждение энергетической инфраструктуры, произошло несколько пожаров. После ночной атаки в Днепре ввели отключения света. В сети опубликованы вероятные графики.