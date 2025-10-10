Экстренные отключения света ввели в Днепре. Уже появились графики

Сроки восстановления подачи электроэнергии пока остаются неизвестными

После массированной атаки по Украине в ночь на 10 октября в Днепре ввели аварийные отключения света. Враг нанес удары по энергообъектам.

Об этом сообщили в ДТЭК. Там указали, что графики при экстренных отключениях электроэнергии не действуют.

"После атаки противника на энергосистему в Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Отключения производятся по команде НЭК "Укрэнерго". Графики не действуют во время экстренных отключений. Срок восстановления света пока неизвестен. Мы обязательно сообщим, когда ситуация изменится", — говорится в сообщении.

При этом, в информационном Telegram-канале об отключении света и воды в Днепре и Днепропетровской области указано, что в настоящее время известно о следующих графиках отключения света:

1.2 группа З 08:00 до 16:00

1.1 группа 10:00 до 14:00

3.1 группа 11:00 до 15:00

Возможные графики отключения света в Днепре 10 октября

Для того чтобы узнать, в какой группе относится ваш адрес, необходимо перейти на сайт Yasno, указать свой город, домашний адрес и вам автоматически высветится ваша очередь.

Отметим, что 10 октября отключения света действуют также в Киеве и Киевской области. После ночных обстрелов в столице сразу в шести районах случились перебои с электроэнергией.

Отключения света в Киеве 10 октября. Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Киев 10 октября, в результате чего в Печерском районе была повреждена многоэтажка, горели квартиры на нескольких этажах. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия российской атаки.