Росія знову атакувала Дніпро КАБами — над містом видно дим (фото)

Відомо, що в області працювала ППО

У Дніпрі під час повітряної тривоги увечері 10 жовтня пролунали вибухи. Перед цим з’являлися повідомлення про загрозу застосування ворогом КАБів по місту.

Що потрібно знати:

У Дніпрі пролунали вибухи

В області працювала ППО

У місті фіксується задимлення

Про вибухи у місті повідомляють кореспонденти "Телеграфа". Тим часом у моніторингових Telegram-каналах пишуть, що в області працювала ППО.

Усіх попросили перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

Про загрозу КАБ писали моніторинги

О 16:47 за даними моніторингів було зафіксовано запуск авіації. КАБи пролетіли у бік Дніпра через Запоріжжя.

Через деякий час після вибухів у Дніпрі в мережі з’явилося перше фото, на якому видно задимлення. Нині подробиці атаки залишаються невідомими.

На момент публікації даного матеріалу у Дніпрі було оголошено відбій повітряної тривоги. Однак у Синельниківському районі Дніпропетровської області тривога все ще продовжується.

Карта повітряних тривог

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 10 жовтня Дніпро та область опинилися під масованим обстрілом. Ворог застосовував балістичні ракети та безпілотники. Основною метою росіян було пошкодження енергетичної інфраструктури, сталося кілька пожеж. Після нічної атаки у Дніпрі ввели відключення світла. У мережі опубліковано можливі графіки.