"По-багатому": у Дніпрі помітили квартиру-прожектор та згадали Міндіча (фото)

У житловому масиві Сонячний у Дніпрі помітили квартиру, з якої у періоди відключення електрики б’є надзвичайно потужне світло, подібне до прожектора чи фасадного освітлення. У мережі вже встигли пожартувати, що це "квартира Міндіча", того самого, який є фігурантом великого корупційного скандалу в енергетиці.

Відповідне фото опубліковано в одному з місцевих пабліків. Згадка Міндіча — іронічний натяк на квартиру на верхньому поверсі та на схеми з електрикою. Українці жартують, що тепер він може дозволити собі світити "прожекторами із квартири".

Квартира-прожектор. Фото: ХДніпро

Тим часом під фото вже накопичилося безліч кумедних коментарів:

"Квартира виправдала назву вулиці"

"По-багатому"

"Це не Сонячний… але Міндіч 100%"

Варто пояснити, що сьогодні проти Тимура Міндіча та інших осіб ведеться кримінальне розслідування в рамках так званої Операції "Мідас" — масштабного антикорупційного розслідування в енергетиці. Йому інкримінують корупційні злочини – відкатні схеми, розкрадання бюджетних коштів, зловживання під час закупівлі.

Тимур Міндіч

