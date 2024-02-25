"Челси" проиграл "Ливерпулю" в финале Кубка лиги: Мудрик неудачно вышел на замену (видео)

Все решилось в дополнительное время

В воскресенье, 25 февраля, "Челси" встретился с "Ливерпулем" в рамках финала Кубка английской лиги сезона 2023/24. Поединок проходил на знаменитой арене "Уэмбли" в Лондоне.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля". Об этом сообщает "Телеграф". Красные выиграли Кубок лиги в 10-й раз, что является рекордом.

Первый тайм прошел в быстром темпе с обилием борьбы и голевых моментов. Обе команды были близки к взятию ворот. Синие даже забили, но гол Рахима Стерлинга был отменен из-за спорного офсайда, который подтвердил VAR. Красные, в свою очередь, несколько раз серьезно угрожали воротам лондонцев, ближе всех к голу был Коди Гакпо, который головой переправил мяч в штангу.

Во втором тайме своим голом из офсайда отметился и "Ливерпуль". Ван Дейк лучше всех сыграл на "втором этаже", но взятие ворот было отменено из-за очень спорного пассивного офсайда. В итоге встреча перетекла в овертаймы. Во втором экстра-тайме защита "Челси" дрогнула. После подачи с углового Вирджил ван Дейк ударом головой принес "Ливерпулю" победу. Примечательно, что в моменте с голом против нидерландского центрбека защищался Михаил Мудрик, вышедший на замену под занавес основного времени.

"Челси" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Ван Дейк (118).

Предупреждения: Чилвелл (45+2), Палмер (120+2) – Брэдли (45+2), Мак Аллистер (81), Конате (82), Гомес (120+3).

"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилвелл (Чалоба, 113), Кайседо, Энцо Фернандес, Палмер, Джексон (Мудрик, 90), Стерлинг (Нкунку, 66), Галлахер (Мадуэке, 96).

"Ливерпуль": Келлехер, Эндо, Ван Дейк, Конате (Куанса, 106), Диас, МакАллистер (Макконнел, 87), Гакпо (Даннс, 87), Эллиот, Робертсон (Цимикас, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Брэдли (Кларк, 72).

Статистика матча "Челси" - "Ливерпуль"

Полный видеообзор финала "Челси" — "Ливерпуль":

Напомним, что в полуфинале Кубка лиги "Челси" обыграл "Мидлсбро" (0:1, 6:1), а "Ливерпуль" справился с "Фулхэмом" (2:1, 1:1). К слову, Мудрик провел лишь тайм во втором поединке лондонцев.

Ранее сообщалось, что "Челси" сенсационно дал бой "Ман Сити" в АПЛ. Добавим, что лондонцы (35 очков) идут 11-ми в первенстве Англии, а "Ливерпуль" (60 баллов) — первый.