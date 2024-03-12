Вернулись на победный путь: "Динамо" выиграло у "Зари" в матче Премьер-лиги (видео)

Игра завершилась со счетом 2:0

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. "Динамо" принимало на своем поле луганскую "Зарю".

Игра проходила в трудных погодных условиях, в снегопад, но киевляне сумели переиграть соперника. Матч завершился со счетом 2:0, сообщает "Телеграф".

Хозяева поля владели инициативой на протяжении всего матча, а на 30-й минуте сумели реализовать ее в забитый гол. Нападающий "Динамо" Ванат получил пас со своей половины поля в штрафной площади "Зари", спокойно укротил мяч, а затем хладнокровно пробил низом под Сапутиным — 1:0.

После этого хозяева спокойно контролировали мяч, а на 61-й минуте Шапаренко едва не удвоил преимущество "Динамо". Правда, и "Заря" имела отличный момент, когда на 67-й минуте Мичин только каким-то чудом не переиграл Попова. Упустил свой шанс удвоить преимущество киевлян и Караваев.

А на 84-й минуте , после подачи со штрафного Андриевского, точный удар головой нанес Попов — 2:0. После чего судьба победителя игры была предрешена.

Голы в матче "Динамо" - "Заря"

В итоге, матч завершился со счетом 2:0, а "Динамо" одержало 7-ю победу в 8-ми официальных матчах при Александре Шовковском. Таким образом, "Динамо" набрало 38 очков и осталось на 4-м месте в турнирной таблице. В то же время, у "Днепр-1" и "Кривбасса", которые опережают киевлян на 1-2 балла, проведено на 2-3 игры больше. И киевляне являются второй командой таблицы по потерянным очкам.