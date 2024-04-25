Лунин удивил "Реал": названо условие при котором он останется в команде

Игрок попросил зарплату, сопоставимую с зарплатой Куртуа

Украинский голкипер Андрей Лунин, чья отличная игра побудила руководство "Реала" всерьез рассмотреть вопрос о продлении его контракта в конце сезона, поставил в сложное положение боссов мадридского суперклуба. Переговорный процесс может оказаться не таким простым, как ожидалось.

Лунин дал понять, что готов продлить контракт с командой, но поставил условие — получать зарплату, сопоставимую с зарплатой Тибо Куртуа, сообщает Real Madrid Confidencial. Это подразумевает ежегодное вознаграждение в размере примерно 6–7 миллионов евро.

Этот запрос поставил в тупик руководство "Реала". Несмотря на то, что имя Лунина считается одним из самых громких в этом сезоне, некоторые члены тренерского штаба и совета директоров клуба, возможно, не захотят рассматривать сравнение зарплат Лунина и Куртуа, учитывая опыт бельгийца и тот факт, что он является безусловным первым номером в команде. Клуб ждет выздоровления бельгийского вратаря, который за последние годы показал себя лучшим в мире, и надеется, что он снова выйдет в стартовом составе в следующем году.

Тем не менее, Лунин доказал свою ценность солидной и решительной игрой, что вызвало растущую поддержку болельщиков Реала" и искреннюю заинтересованность в его сохранении в клубе на долгосрочную перспективу. В этом контексте переговоры между "Реалом" и Андреем Луниным обещают стать горячей темой в ближайшие месяцы, поскольку стоит задача достичь соглашения для обеих сторон и гарантировать преемственность одного из ключевых игроков команды, отмечает издание.

Ранее сейв Лунина в Эль-Класико наделал шуму в сети. Эксперты разделились во мнении пересек ли мяч линию ворот.