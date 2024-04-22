Эль-Класико имени Лунина: "Реал" на последних минутах дожал "Барселону" (видео)

Если с "Ман Сити" украинец стал героем игры, то против "Барсы" он сыграл не так надежно

В воскресенье, 21 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимал "Барселону". Встреча состоялась на стадионе Сливочных.

Поединок прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился со счетом 3:2 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с атак гостей, которые сумели забить быстрый гол. На 6-й минуте Андреас Кристенсен забил ударом головой после подачи с углового, вратарь хозяев Андрей Лунин ошибся на выходе. Спустя 12 минут Королевский клуб отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор. Добавим, что в первом тайме произошел скандальный момент. Ямаль пробил после подачи с углового, а Лунин сделал сейв прямо на линии. Рефери и VAR долго просматривали момент, приняв решение, что взятия ворот не было.

В середине второго тайма "Барса" вышла вперед: Лунин перед собой отбил удара Ямаля, а Фермин Лопес вколотил мяч в ворота, сыграв первым на добивании. Через несколько минут Лукас Васкес сравнял счет, замкнув прострел с левого фланга. Победный гол в компенсированное время запил Джуд Беллингем.

"Реал" – "Барселона" – 3:2

Голы: Винисиус (18, пенальти), Лукас Васкес (73), Беллингем (91) – Кристенсен (6), Фермин (69)

Предупреждения: Камавинга (34), Модрич (83) – Кунде (75), Кубарси (90)

"Реал": Лунин, Лукас Васкес, Тчуамэни, Рюдигер, Камавинга (Фран Гарсия, 71), Модрич, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 71), Винисиус (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74), Беллингем

"Барселона": Тер Штеген, Кюнде, Араухо, Ямал, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен (Фермин, 46), Де Йонг (Педри, 45+6), Рафинья (Феликс, 64), Левандовски (Ферран Торрес, 64)

Статистика матча Реал - Барселона

Полный видеообзор матча "Реал" — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Реал" сумел пройти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв по сумме 2 матчей грозный "Манчестер Сити". "Барселона", в свою очередь, в меньшинстве проиграла ПСЖ и покинула еврокубок.