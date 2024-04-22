Сейв Лунина в Эль-Класико наделал шуму в сети: эксперты разделились во мнении

Лунин остановил мяч на линии после удара Ямаля, но некоторые это оспаривают

Самым скандальным эпизодом матча "Реал" — "Барселона", который состоялся 21 апреля, стал момент, случившийся на 28-й минуте игры. Гости могли во второй раз выйти вперед розыгрыш углового "Барселоной" привел к опасному моменту.

16-летний Ламин Ямалб пробил пяткой, а Лунин остановил мяч на линии ворот. Но, далеко не все согласились с решением судьи — ArchivoVAR считает, что мяч пересек линию ворот. В доказательство своей правоты они опубликовали ролик с графикой в Instagram.

В свою очередь, Canal+ считает, что гол был забит абсолютно справедливо. На графике видно, что мяч не пересек полностью линию ворот.

Представители "Барселоны" выразили возмущение тем, что в Испании до сих пор нет "goal-line technology", которая автоматически определяет, пересек ли мяч линию ворот. В то же время, технология уже давно присутствует, например, в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает введение системы экономически нецелесообразным.

Стоит отметить, что во время игры ситуация долго анализировалась системой VAR. Однако ни один из повторов не дал стопроцентной уверенности в том, что Лунин успел вовремя вмешаться.

Матч имел важное турнирное значение — после победы "Реал" практически гарантировал себе победы в Ла Лиге сезона-2023/24. Ранее стало известно, что "Реал" предложит Лунину новый контракт.