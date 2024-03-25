В Харькове из-за проблем со светом решились на серьезный шаг: заявление Терехова

Ситуация с электроснабжением в городе очень напряженная

Из-за проблем с энергоснабжением в Харькове после российский ракетных ударов 22 марта, в городе досрочно отключат отопление. Начнут это делать уже с 26 марта.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в прошлую пятницу враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался город. Все эти дни ведутся восстановительные работы.

"И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан. Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня. Температура воздуха на улице – благоприятная", — сказал он.

Терехов напомнил, что 25 марта удалось практически невозможное – запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут. Вместе с тем мощностей для наземного электротранспорта пока не хватает. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров перевозят бесплатные муниципальные автобусы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации в Харькове через несколько дней после атаки. Электроэнергия хоть и ненадолго, но все чаще появляется в домах харьковчан, а центральное водоснабжение и отопление удалось восстановить достаточно быстро. Продуктов в магазинах хватает, однако в некоторых из них невозможно рассчитаться карточкой и при этом работают далеко не все банкоматы.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что у Украины есть сразу три опции того, как можно обеспечить увеличенную подачу электричества в Харьков. По его прогнозам, ситуация должна наладиться через 8-9 дней (заявление было сделано 24 марта).