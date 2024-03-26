Є одна умова: в Укренерго розповіли, коли Харкову повністю повернуть світло

Енергетики продовжують відновлювальні роботи

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова після масованої атаки росіян. Наразі вже заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло, хоч і з певними обмеженнями, в домах містян.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії. Він також підкреслив, що пом’якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю. Водночас він наголосив, що відновлення ж енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, але тільки за відсутності нових масованих атак.

Голова правління НЕК зазначив, що руйнування були б мінімум вдвічі більшими, якби не певні інженерні рішення, які прийняли для захисту критичних елементів на енергооб’єктах. Він підкреслив, що система комплексного захисту буде нарощуватись і далі.

Також Кудрицький повідомив, що "Укренерго" зараз має достатню кількість обладнання, ремонтних бригад, спеціалізованої техніки та матеріалів. В цьому ситуація значно відрізняється від минулого опалювального сезону, коли обладнання було в дефіциті. Єдиний стримуючий фактор – це певний час, який потрібен для того, щоб здійснити всі ремонтні роботи.

"Оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває. Але вже точно можна сказати, що це – десятки мільйонів гривень для підстанцій "Укренерго" та сотні мільйонів гривень для електростанцій. Важливим джерелом фінансування може стати міжнародна допомога. Торік "Укренерго" вдалось акумулювати для відновлення понад 1 млрд євро підтримки від західних партнерів", — заявив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як живе Харків на третій день блекауту. Місту не звикати жити в екстремальних умовах і тому важко знайти неробочий через відсутність електроенергії магазин, медичний центр, аптеку чи точку громадського харчування. У кожному закладі можна зарядити гаджети без проблем. Також на допомогу харків’янам прибув Food Train.