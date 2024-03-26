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Є одна умова: в Укренерго розповіли, коли Харкову повністю повернуть світло

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Харків без світла
Харків без світла. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Енергетики продовжують відновлювальні роботи

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова після масованої атаки росіян. Наразі вже заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло, хоч і з певними обмеженнями, в домах містян.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії. Він також підкреслив, що пом’якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю. Водночас він наголосив, що відновлення ж енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, але тільки за відсутності нових масованих атак.

Голова правління НЕК зазначив, що руйнування були б мінімум вдвічі більшими, якби не певні інженерні рішення, які прийняли для захисту критичних елементів на енергооб’єктах. Він підкреслив, що система комплексного захисту буде нарощуватись і далі.

Також Кудрицький повідомив, що "Укренерго" зараз має достатню кількість обладнання, ремонтних бригад, спеціалізованої техніки та матеріалів. В цьому ситуація значно відрізняється від минулого опалювального сезону, коли обладнання було в дефіциті. Єдиний стримуючий фактор – це певний час, який потрібен для того, щоб здійснити всі ремонтні роботи.

"Оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває. Але вже точно можна сказати, що це – десятки мільйонів гривень для підстанцій "Укренерго" та сотні мільйонів гривень для електростанцій. Важливим джерелом фінансування може стати міжнародна допомога. Торік "Укренерго" вдалось акумулювати для відновлення понад 1 млрд євро підтримки від західних партнерів", — заявив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як живе Харків на третій день блекауту. Місту не звикати жити в екстремальних умовах і тому важко знайти неробочий через відсутність електроенергії магазин, медичний центр, аптеку чи точку громадського харчування. У кожному закладі можна зарядити гаджети без проблем. Також на допомогу харків’янам прибув Food Train.

Теги:
#Харків #Електропостачання #Укренерго #Світло