Россияне погрузили Харьков во тьму: как выглядит обесточенный город (фото, видео)

Россиянам не удастся отобрать свет наших чистых душ

Российские террористы обстреляли Харьков 22 марта и город до сих пор приходит в себя от атаки. В течение четырех дней все необходимые службы боролись с последствиями террористического обстрела россиян. Согласно последним новостям, свет хоть и ненадолго, но все чаще появляется в домах харьковчан, а 25 марта в городе возобновили работу метро.

Из-за серьезных разрушений ТЭЦ и всех подстанций в Харькове и области пришлось вернуть графики отключения электричества. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит город сейчас.

На фото, кое-где, светятся окошки квартир харьковчан. Но большинство зияет тьмой. Однако чтобы не делали россияне, им не удастся отобрать свет наших чистых душ.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что графики почасовых отключений электроэнергии действуют в Харькове и таких районах области:

Мерефянский,

Люботинский,

Змиевской,

Балаклеевской,

Чугуевской,

Изюмский,

Богодуховской,

Дергачевской.

Кроме того, Харьковоблэнерго опубликовал графики отключения электроэнергии для Харькова и области. Они действуют с 25 по 31 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живет Харьков на третий день блекаута. Городу не привыкать жить в экстремальных условиях и поэтому трудно найти нерабочий из-за отсутствия электроэнергии магазин, медицинский центр, аптеку или точку общественного питания. При этом в каждом заведении можно зарядить гаджеты без проблем.