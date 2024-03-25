На помощь обесточенному Харькову прибыл Food Train: как работает уникальный спецпоезд "Укрзализныци" (фоторепортаж)

Спецпоезд может приготовить до 10 тысяч порций еды

В Харьков, который после российского террористического удара 22 марта остался без света и горячей воды, прибыл спецпоезд "Укрзалізниці". Он кормит людей.

Специальный вагон посетил фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал в деталях, как работает Food train. Известно, что спецпоезд может приготовить до 10 тысяч порций еды. Сейчас, когда нет света и очень сложно приготовить горячие блюда или даже найти их где-то в городе, это стратегическая функция.

Как рассказывал перевозчик, порции еды будут доставлены в больницы, для внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате обстрелов.

Food Train способен работать полностью автономно 5-7 суток. При этом для изготовления такого количества порций нужно только 14 поваров и 7 железнодорожников для поддержки операционной деятельности поезда.

Напомним, что утром 22 марта россияне массово обстреляли города Украины. В нескольких областях возникли проблемы со светом. По данным на воскресенье, заживили почти всех абонентов, но в Харькове ситуация остается сложной. Отопление имеется только у 50%.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Эксминистр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.