Дым был виден в нескольких районах: в Киеве вспыхнул сильный пожар (фото, видео)

На месте работали спасатели

В понедельник, 9 сентября, в Киеве снова произошел сильный пожар. В этот раз огонь вспыхнул на территории мастерской по шиномонтажу в Подольском районе на улице Кирилловской.

Об этом сообщили столичные Telegram-каналы. Также в сети появились фото и видео с места инцидента.

На них можно увидеть, что сильное пламя охватило территорию возле автомойки "Первая". Там расположена площадка, на которой проводились работы по шиномонтажу.

Кроме того, там находились стеллажи с автомобильными покрышками. На видео видно, что они тоже загорелись, это стало причиной сильного задымления, которое было видно из нескольких районов столицы. Также на кадрах зафиксирована работа спасателей.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре на улице Кирилловской поступило в 13:43. В 14:25 возгорание в павильоне шиномонтажа с последующим распространением на автомобильные шины было ликвидировано на площади 50 кв. м.

По данным спасателей, жертв или пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Место пожара

Напомним, 8 сентября в Голосеевском районе Киева раздался мощный взрыв. Он произошел на территории автотранспортного предприятия. В результате взрыва погибли два человека.