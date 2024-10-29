Гитлер пощадил, а РФ — нет. Как сейчас выглядит Госпром в Харькове после атаки (фото, видео)

В здании выбиты окна, разрушены этажи и сильно поврежден фасад

Россияне атаковали здание Госпрома в Харькове, которое является одним из символов Харькова и усиленно охраняется ЮНЕСКО. В сети уже появились фото и видео, на которых показано состояние поврежденного объекта.

В местных Telegram-каналах и СМИ показали пострадавший Госпром. На кадрах видно, что в нем выбиты окна, разрушены этажи и сильно поврежден фасад здания.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятка национального значения, здание в стиле конструктивизма", — сообщал ранее глава Харьковской ОВА.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что 28 октября около 21:00 вооруженные силы России нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома в центре города. В этом здании расположен ряд офисов официальных органов и структур.

По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500.

"Один из КАБов попал прямо в помещение Госпрома, это здание не смогли уничтожить нацисты во Вторую мировую войну, сейчас его пытаются уничтожить россияне. В этом здании расположены административные кабинеты, гражданские кабинеты. Попадание пришлось в подъезд, где находится хозяйственный суд, авиабомба влетела в кабинет одного из судей. Это гражданский объект, никакого военного значения он не имеет", — сказал "Суспільному" руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Фото: Суспільне Харків/Евгений Гертнер

Фото: Суспільне Харків/Евгений Гертнер

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о Харьковском Госпроме, который пострадал во время очередной атаки.