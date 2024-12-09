В Харькове установят новый памятник: кому и за что

Инициаторы уже выбрали для него место

В Харькове предлагается установить памятник в честь коммунальщиков. Его хотят построить на проспекте Петра Григоренко в Немышлянском районе города.

Об этом говорится в петиции, которая 5 декабря была опубликована на сайте Харьковского городского совета. Ее автор Анастасия Жарикова отметила, что предлагает построить памятник или мемориал работникам коммунальных служб. Она предлагает установить его на месте, где раньше находился памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Стоит отметить, что сейчас идет сбор подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели, необходимо, чтобы в течение 90 дней она набрала 5 тысяч подписей.

Место, где предлагается установить памятник

Напомним, памятник Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове был демонтирован утром 17 апреля 2022 года. Украинские военные и коммунальщики зацепили бюст тросом и с помощью самосвала сорвали его с постамента. После чего загрузили его на грузовик и отвезли на свалку.

Харьковский горсовет неоднократно выступал против сноса бюста и декоммунизации проспекта, где находился памятник. В июне 2019 года во время акции протеста бюст таки демонтировали, но затем снова вернули на место.