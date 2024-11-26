Работница харьковского метро предупреждала о рейдах ТЦК. Как ее наказал суд

Она пошла на соглашение с прокурором

Работницу харьковского метрополитена осудили за распространение информации о местонахождении работников ТЦК. Она с ноября 2023 года по апрель 2024 года выкладывала эти данные в Telegram.

Об этом идет речь в приговоре Киевского районного суда Харькова от 19 ноября. Отмечается, что контролер автоматических пропускных пунктов станции метро "Университет", по меньшей мере, восемь раз публиковала в одном из чатов сообщения о пребывании военного формирования на станции метрополитена "Академика Барабашова".

Однако 14 ноября женщина заключила с прокурором сделку о признании виновности. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Кроме того, суд отменил ей меру пресечения в виде содержания под стражей и освободил в зале суда. Также у осужденной конфисковали мобильный телефон.

Напомним, в Тернопольской области работница "Укрпочты" подписывалась в бланках о получении писем вместо мужчины призывного возраста. Бучачский районный суд оштрафовал почтальона за фиктивное получение повесток заказным письмом.