У Харкові встановлять новий пам'ятник: кому і за що

Ініціатори вже обрали для нього місце

У Харкові пропонують встановити пам'ятник на честь комунальників. Його хочуть звести на проспекті Петра Григоренка у Немишлянському районі міста.

Про це йдеться в петиції, яка 5 грудня була опублікована на сайті Харківської міської ради. Її авторка Анастасія Жарикова зазначила, що пропонує побудувати пам'ятник або меморіал працівникам комунальних служб. Вона пропонує звести його на місці, де раніше знаходився пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Варто зазначити, що зараз ще триває збір підписів. Для того, щоб петицію розглянули, необхідно, щоб протягом 90 днів вона набрала 5 тисяч підписів.

Місце, де пропонується встановити пам'ятник

Нагадаємо, пам'ятник Жукову на проспекті Петра Григоренка у Харкові демонтували вранці 17 квітня 2022 року. Українські військові та комунальники зачепили бюст тросом та за допомогою самоскида зірвали його з постаменту. Після чого завантажили його на вантажівку та відвезли на звалище.

Харківська міськрада неодноразово виступала проти зносу погруддя та декомунізації проспекту, де знаходився пам’ятник. У червні 2019 року під час акції протесту бюст таки демонтували, але потім знову повернули на місце.