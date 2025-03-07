"Зрада" отменяется? Стало известно, почему улицу Стуса переименовали на Киевщине

"Телеграф" разобрался в ситуации

Переименование улиц продолжается, одна из таких получила новое название в Киевской области. Речь идет за улицу имени Василия Стуса, которую переименовали в Защитников Украины в поселке Большая Мотовиловка Фастовского района. Однако оказалось, что в селе было таких две улицы.

Ранее журналист, военнослужащий и автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани сообщал, что на сайте Фастовского городского совета нет объяснения такого решения. "Телеграф" обратился с запросом в местный совет, чтобы получить информацию о переименовании данной улицы.

Издание получило ответ. Там объяснили, почему городской совет переименовал улицу.

В письме говорится, что 13 октября 2022 улицу Толстого в поселке Большая Мотовиловка переименовали в улицу Василия Стуса. Однако при внесении этих изменений в Государственный реестр прав оказалось, что улица Василия Стуса в этом селе уже существовала с 24 октября 2008 года (согласно решению №XVIII-10-V Червономотовиловского сельского совета).

Поэтому, чтобы избежать дублирования, 13 февраля 2025 Фастовский городской совет принял решение о переименовании одной из улиц Василия Стуса на улицу Защитников Украины.

Таким образом, на данный момент в селе Большая Мотовиловка есть и улица Василия Стуса (с 2008 года), и улица Защитников Украины (бывшая ул. Толстого).

При изучении полученной информации, оказалось, что на онлайн-картах нет старого названия улицы Василия Стуса. Обе улицы на карте "Визиком" обозначены как улица Толстого.

"Телеграф" получил официальную карту от Фастовского городского совета. Вот так первая улица Василия Стуса выглядела раньше, а теперь называется Защитников Украины.

Что предшествовало

В селе Большая Мотовиловка в Киевской области улицу имени Василия Стуса переименовали в Защитников Украины. Об этом сообщил журналист и военнослужащий Вахтанг Кипиани.

Автор книги "Дело Василия Стуса" отметил, что на сайте Фастовского городского совета нет объяснения такого решения.

"И действительно — зачем говорить какие-то слова. Имеют право переименовать — сделали это. При этом карта села свидетельствует о наличии улиц Садовая и Урожайная. То есть в честь Защитников Украины можно было бы вполне спокойно переименовать и не ту, которая названа в честь поэта. Хотелось бы услышать логику инициаторов. Если она есть", — прокомментировал Кипиани.

Он добавил, что неподалеку от переименованной улицы, в соседнем селе Боровая, жил Виктор Медведчук — бывший народный депутат Украины и адвокат Василия Стуса по делу, по которому писателя приговорили к заключению.

Ранее "Телеграф" писал, что Вилкул резко высказался по поводу переименования улиц Кривого Рога.