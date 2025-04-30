Мужчина угрожал ножом сотрудникам ТЦК в Харькове: что ему грозит за это

Мужчина оказался 29-летним местным жителем

В Харькове мужчина угрожал сотрудникам ТЦК ножом. Теперь ему грозит испытательный срок до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Об этом проинформировала пресс-служба областной полиции. Отмечается, что инцидент произошел 29 апреля в Новобаварском районе, что на юго-западе Харькова.

"При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он объяснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом", — говорится в сообщении.

Нож у 29-летнего мужчины изъяли и открыли против него уголовное производство по ч.1 ст 129 (угроза убийством). Следствие продолжается, а детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК. Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день он не явился в воинскую часть. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.