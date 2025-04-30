Чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК у Харкові: що йому загрожує за це

Чоловік виявився 29-річним місцевим жителем

У Харкові чоловік погрожував співробітникам ТЦК ножем. Тепер йому загрожує випробувальний термін до двох років або обмеження волі до двох років.

Про це поінформувала пресслужба обласної поліції. Зазначається, що інцидент стався 29 квітня у Новобаварському районі, що на південному заході Харкова.

"При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем", — йдеться у повідомленні.

Ніж у 29-річного чоловіка вилучили та відкрили проти нього кримінальне провадження за ч.1 ст 129 (погроза вбивством). Слідство продовжується, а деталі події встановлюються.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився в призначений час у ТЦК. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня він не з'явився до військової частини. Суд визнав його винним у ухиленні від мобілізації.