Здесь отдыхала не только элита СССР. Какая судьба постигла известный санаторий в Харьковской области (фото)

Этому оздоровительному заведению более 150 лет

На Харьковщине есть уникальный санаторий минеральных вод "Березовый гай". В 70-е годы это оздоровительное заведение было одним из самых популярных.

"Телеграф" расскажет историю харьковского санатория, а также, что с ним произошло сейчас. Заметим, что заведение находится по адресу Харьковская обл., Дергачевский р-н, с. Березовка. Наряду с ним также есть "Березовские железные воды" или "Берминводы".

История санатория "Березовый гай"

В 1864 году курорт "Березовские железные воды" начал свою работу. Тогда функционировал санаторий сезонно – с мая по сентябрь. В начале сезона в год открытия в заведении отдыхало тридцать человек, а в следующем году вдвое больше. В комплекс лечения входило питье минеральной воды, минеральные ванны, грязе- и климатолечение.

Березовый гай, санаторий

"Березовый гай" считается одним из старейших курортов Украины. Он снискал славу благодаря своим минеральным водам и удобному расположению. Ведь многие не любили долгие поездки с востока Украины на западные курорты.

Интересно, что с 1890 года вода из Березовского источника газировалась и поставлялась в царский двор, продавалась в аптеках. С 1927 г. минеральную воду начали разливать на заводе "Березовские минеральные воды". Во время Первой мировой были разрушены спальные корпуса, клуб, столовая.

Въезд на Березовские минеральные воды

Здание санатория Бермиводы

Поэтому фактически курорт пришлось восстанавливать заново. Пик славы "Березового гая" пришелся на 70-е гг. XX века. Тогда в СССР сюда пытались попасть не только обычные рабочие, но и госслужащие.

Двор санатория

Санаторий Бермиводы, Харьковская область

Работает ли санаторий сейчас

Сейчас "Березовские железные воды" — это фактически комплекс оздоровительных заведений, которые до сих пор работают. Они насчитывают 11 спальных корпусов с одно-, двух-, трехместными номерами и комнатами категории "Люкс". Непосредственно 11 корпус и является санаторием-профилакторием "Березовый гай" Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Как выглядит столовая санатория

Стоимость проживания в заведении стартует от 840 грн в сутки с человека. Минимальный срок путевки – 12 дней. В стоимость входит проживание, трехразовое питание и лечение.

Сколько стоит путевка в санаторий

