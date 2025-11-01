Тут відпочивала не тільки еліта СРСР. Яка доля спіткала відомий санаторій на Харківщині (фото)

Цьому оздоровчому закладу понад 150 років

На Харківщині є унікальний санаторій мініреальних вод "Березовий гай". У 70-ті роки цей оздоровчий заклад був одним з найпопулярніших.

"Телеграф" розповість історію харківського санаторію, а також, що з ним сталось зараз. Зауважимо, що наразі заклад знаходиться за адресою Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Березівське. Поряд з ним також є "Березовські залізні води" або "Бермінводи".

Історія санаторію "Березовий гай"

У 1864 році курорт "Березовські залізні води" почав свою роботу. Тоді функціонував санаторій сезонно — з травня по вересень. Спочатку сезону в рік відкриття у закладі відпочивало тридцять осіб, а наступного року вдвічі більше. У комплекс лікування входило пиття мінеральної води, мінеральні ванни, грязе- і кліматолікування.

Березівський гай, санаторій

"Березовий гай" вважається одним з найстаріших курортів України. Він здобув славу завдяки своїм мінеральним водам та зручному розташуванню. Адже чимало людей не любило довгі поїздки зі сходу України на західні курорти.

Цікаво, що з 1890 року вода з Березівського джерела газувалася та постачалася до царського двору, продавалась в аптеках. З 1927 р. мінеральну воду почали розливати на заводі "Березівські мінеральні води". Під час Першої світової було зруйновано спальні корпуси, клуб, їдальню.

В'їзд на Березівські мінеральні води

Будівля санаторію Берміводи

Тому фактично курорт довелося відбудовувати заново. Пік слави "Березового гаю" припав на 70-ті рр. XX століття. Тоді в СРСР сюди намагались потрапити не тільки звичайні робітники, а й держслужбовці.

Двір санаторію

Санаторій Берміводи, Харківська область

Чи працює санаторій зараз

Наразі "Березовські залізні води" — це фактично комплекс оздоровчих закладів, які й досі працюють. Вони нараховують 11 спальних корпусів з одно-, дво-, тримісними номерами і кімнатами категорії "Люкс". Безпосередньо 11 корпус і є санаторієм-профілакторієм "Березовий гай" Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Як виглядає їдальня санаторію

Вартість проживання у закладі стартує від 840 грн за добу з людини. Мінімальний строк путівки 12 днів. У вартість входить проживання, триразове харчування та лікування.

Скільки коштує путівка в санаторій

