От низких до космических: какие цены на ёлки в Харькове в 2025 году (фото)
Стоимость зависит от размера праздничного дерева
В Харькове стартовала продажа живых новогодних елок. Приобрести праздничное дерево можно от 300 до 7000 тысяч гривен.
Что нужно знать:
- Самые доступные варианты — сосна обычная и сосна крымская
- Самые дорогие елки — пихта Нордмана (Дания) и пихта в горшках (Львов)
- Купить ёлки можно в Харькове по адресу: ул. Молочная, 3
Соответствующая информация была опубликована на странице Instagram "100elok" — компания, которая продаёт ёлки оптом в Украине. Там рассказали, во сколько в этом году обойдутся новогодние красавицы.
Цены на елки в Харькове
- Сосна обычная 500-1200 грн (Полтава);
- Сосна крымская 600-1200 грн (Красноград);
- Пихта сборная 300-700 грн (Черновцы)
- Пихта в горшках 3000-4500 грн (Львов)
- Пихта Нордмана 2000-7000 грн (Дания);
- Подставки 200-700 грн (Харьков).
Цены на собранные ёлочки
Это искусственно изготовленные новогодние деревья, которые делают не из одного цельного ствола, а собирают из срезанных веток хвойных деревьев. Ветки закрепляются на каркасе и создается форма обычной елки.
Стоят они от 200 до 700 гривен, в зависимости от размера:
- 50 см — 300 грн
- 70 см — 400 грн
- 80 см — 500 грн
- 100 см — 600 грн
- 120 см — 700 грн
Где продают елки
Приобрести елки по вышеуказанным ценам можно по ул. Молочная, 3 ТЦ "Эпос" с 7:00 до 20:00.
