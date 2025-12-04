От низких до космических: какие цены на ёлки в Харькове в 2025 году (фото)

Стоимость зависит от размера праздничного дерева

В Харькове стартовала продажа живых новогодних елок. Приобрести праздничное дерево можно от 300 до 7000 тысяч гривен.

Что нужно знать:

Самые доступные варианты — сосна обычная и сосна крымская

Самые дорогие елки — пихта Нордмана (Дания) и пихта в горшках (Львов)

Купить ёлки можно в Харькове по адресу: ул. Молочная, 3

Соответствующая информация была опубликована на странице Instagram "100elok" — компания, которая продаёт ёлки оптом в Украине. Там рассказали, во сколько в этом году обойдутся новогодние красавицы.

Цены на елки в Харькове

Сосна обычная 500-1200 грн (Полтава);

Сосна обычная. Фото: скриншот "100elok"

Сосна крымская 600-1200 грн (Красноград);

Сосна крымская. Фото: скриншот "100elok"

Пихта сборная 300-700 грн (Черновцы)

Пихта сборная. Фото: скриншот "100elok"

Пихта в горшках 3000-4500 грн (Львов)

Пихта в горшках. Фото: скриншот "100elok"

Пихта Нордмана 2000-7000 грн (Дания);

Пихта Норманда. Фото: скриншот "100elok"

Подставки 200-700 грн (Харьков).

Подставки для елки. Фото: скриншот "100elok"

Цены на собранные ёлочки

Это искусственно изготовленные новогодние деревья, которые делают не из одного цельного ствола, а собирают из срезанных веток хвойных деревьев. Ветки закрепляются на каркасе и создается форма обычной елки.

Стоят они от 200 до 700 гривен, в зависимости от размера:

50 см — 300 грн

Сборная елка за 300 гривен. Фото: скриншот "100elok"

70 см — 400 грн

Сборная елка за 400 гривен. Фото: скриншот "100elok"

80 см — 500 грн

Сборная елка за 500 гривен. Фото: скриншот "100elok"

100 см — 600 грн

Сборная елка за 600 гривен. Фото: скриншот "100elok"

120 см — 700 грн

Сборная елка за 700 гривен. Фото: скриншот "100elok"

Где продают елки

Приобрести елки по вышеуказанным ценам можно по ул. Молочная, 3 ТЦ "Эпос" с 7:00 до 20:00.

