Укр

От низких до космических: какие цены на ёлки в Харькове в 2025 году (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новогодние елки в Харькове Новость обновлена 04 декабря 2025, 13:47
Новогодние елки в Харькове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Стоимость зависит от размера праздничного дерева

В Харькове стартовала продажа живых новогодних елок. Приобрести праздничное дерево можно от 300 до 7000 тысяч гривен.

Что нужно знать:

  • Самые доступные варианты — сосна обычная и сосна крымская
  • Самые дорогие елки — пихта Нордмана (Дания) и пихта в горшках (Львов)
  • Купить ёлки можно в Харькове по адресу: ул. Молочная, 3

Соответствующая информация была опубликована на странице Instagram "100elok" — компания, которая продаёт ёлки оптом в Украине. Там рассказали, во сколько в этом году обойдутся новогодние красавицы.

Цены на елки в Харькове

  • Сосна обычная 500-1200 грн (Полтава);
Сосна обычная
Сосна обычная. Фото: скриншот "100elok"
  • Сосна крымская 600-1200 грн (Красноград);
Сосна крымская
Сосна крымская. Фото: скриншот "100elok"
  • Пихта сборная 300-700 грн (Черновцы)
Пихта сборная
Пихта сборная. Фото: скриншот "100elok"
  • Пихта в горшках 3000-4500 грн (Львов)
Пихта в горшках
Пихта в горшках. Фото: скриншот "100elok"
  • Пихта Нордмана 2000-7000 грн (Дания);
Пихта Норманда
Пихта Норманда. Фото: скриншот "100elok"
  • Подставки 200-700 грн (Харьков).
Подставки для елки
Подставки для елки. Фото: скриншот "100elok"

Цены на собранные ёлочки

Это искусственно изготовленные новогодние деревья, которые делают не из одного цельного ствола, а собирают из срезанных веток хвойных деревьев. Ветки закрепляются на каркасе и создается форма обычной елки.

Стоят они от 200 до 700 гривен, в зависимости от размера:

  • 50 см — 300 грн
Сборная елка
Сборная елка за 300 гривен. Фото: скриншот "100elok"
  • 70 см — 400 грн
Сборная елка
Сборная елка за 400 гривен. Фото: скриншот "100elok"
  • 80 см — 500 грн
Сборная елка
Сборная елка за 500 гривен. Фото: скриншот "100elok"
  • 100 см — 600 грн
Сборная елка
Сборная елка за 600 гривен. Фото: скриншот "100elok"
  • 120 см — 700 грн
Сборная елка
Сборная елка за 700 гривен. Фото: скриншот "100elok"

Где продают елки

Приобрести елки по вышеуказанным ценам можно по ул. Молочная, 3 ТЦ "Эпос" с 7:00 до 20:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где продают искусственные елки за копейки в Харькове.

Теги:
#Харьков #Цены #Новогодняя елка #Продажа #Елки #Базар