Часть Харьковщины может затопить после удара России по плотине: сколько людей в опасности

После российского удара по плотине Печенежского водохранилища существуют риски подтопления близлежащих населенных пунктов. В этом случае из них придется эвакуировать тысячи граждан.

Что нужно знать:

Россия выпустила 7 ракет по критической инфраструктуре

В 2022 году враг уже бил по плотине Печенежского водохранилища — план реагирования уже есть

Эвакуировать могут более 10 тысяч человек

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, на этих выходных враг запустил 7 ракет по критической транспортной инфраструктуре. И теперь есть риски подтопления населения, поскольку удары пришлись про одной из ключевых для Харькова и Харьковской области дамб.

Он напомнил, что в 2022 году россияне уже били по этой плотине и уже тогда власти разработали план реагирования. Сейчас этот план действий был актуализирован и обновлен в соответствии с нынешней ситуацией.

"У нас под отселение будет около 13 тысяч человек, из них 3,5 тысяч это маломобильные люди. Поэтому все средства и имеющиеся ресурсы позволят нам вовремя это сделать", — сказал Синегубов.

Последствия подрыва плотины

Главное, по словам Синегубова, – оповестить население, чтобы оно было потенциально готово к мерам эвакуации.

Из Купянского и Изюмского районов продолжаются эвакуационные мероприятия. Любая эвакуация проводится силовиками и военными, потому что гражданские туда заехать уже не могут.

