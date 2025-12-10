"Такого нет ни в одном городе". Терехов открывает новую локацию для отдыха в Харькове (фото)
Реконструкция продолжается не смотря на войну
Новая пешеходная локация появится на Лопанской набережной в Харькове. Ее планируют открыть уже через несколько недель.
Что нужно знать:
- Набережная станет пешеходной
- На проект потратят 255 миллионов гривен
- Эксперты раскритиковали такие расходы во время войны
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет Харьков life. "Телеграф" рассказывает, где именно будет новая зона, зачем ее делают и сколько стоила реконструкция раньше.
Мэр заявил, что реализацию пешеходной части завершают и зону откроют в ближайшее время. По его словам, работы в городе продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы. Он подчеркнул, что создание общественных пространств играет важную роль для жителей, живущих в постоянном состоянии стресса.
Такого нет ни в одном городе на самом деле. Это благодаря тому, что, невзирая на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию – пешеходную зону на набережной,
Мэр подчеркнул, что создание комфортных общественных пространств столь же необходимо, как строительство подземных образовательных укрытий. Это позволяет людям восстанавливаться в условиях войны. В пресс-службе мэрии добавили, что 85% уехавших харьковчан хотят вернуться домой.
Сколько стоит реконструкция Лопанской набережной
В ноябре 2024 г. в Харькове объявили торги на очередной этап работ. Вторая очередь реконструкции Лопанской набережной и переулка Лопанского будет стоить 36,4 миллиона гривен.
За эти деньги планировалось обновить тротуары, системы водоснабжения и сети освещения. Также перенесут кабели электроснабжения, устроят видеонаблюдение и высадят около сотни деревьев.
Аукцион прошел 4 декабря, а срок выполнения работ рассчитан до 2026 года. Из документов следует, что общая стоимость превращения Лопанской набережной в пешеходную составляет 255 миллионов гривен, сообщал юрист Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) Владимир Рисенко.
Пока нам этого не озвучили, но из документов следует, что превращение Лопанской набережной в пешеходную обойдется Харькову в 255 миллионов гривен!
Что планировали создать на набережной
О предстоящей реконструкции Лопанской набережной Игорь Терехов рассказывал еще в сентябре 2023 года на инвестиционном форуме Kharkiv: Restart в Киеве. Тогда он представил 7 пилотных проектов для города.
Реконструкция предполагала создание первых пешеходных улиц в Харькове. Жители смогут отдыхать у воды, посещать местные кафе или знакомиться с художественной и театральной жизнью города.
Ранее Коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" планировало за 5,2 миллиона гривен капитально отремонтировать участок Лопанской набережной между улицей Гостиный двор и Полтавским путем.
Критика проекта от экспертов
Эксперты Харьковского антикоррупционного центра обратили внимание на расходы во время войны. Юрист ХАЦ Владимир Рисенко прокомментировал, что набережная находится совсем рядом с детским садиком, который в октябре разрушили российские шахеды.
В ХАЦ отмечают, что во время Великой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы. По мнению экспертов, высвободившиеся средства нужно направить на нужды Сил Обороны Украины.
А может, ну ее, ту набережную? Может, начнем искать пути, как выбраться из общей д̶у̶п̶и̶, а не новые лавочки в ней обустраивать?
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове снова высадят "золотые" тюльпаны. На клумбы во время войны в городе планируют потратить около полумиллиона гривен.