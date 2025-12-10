"Такого нет ни в одном городе". Терехов открывает новую локацию для отдыха в Харькове (фото)

Реконструкция продолжается не смотря на войну

Новая пешеходная локация появится на Лопанской набережной в Харькове. Ее планируют открыть уже через несколько недель.

Что нужно знать:

Набережная станет пешеходной

На проект потратят 255 миллионов гривен

Эксперты раскритиковали такие расходы во время войны

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет Харьков life. "Телеграф" рассказывает, где именно будет новая зона, зачем ее делают и сколько стоила реконструкция раньше.

Мэр заявил, что реализацию пешеходной части завершают и зону откроют в ближайшее время. По его словам, работы в городе продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы. Он подчеркнул, что создание общественных пространств играет важную роль для жителей, живущих в постоянном состоянии стресса.

Такого нет ни в одном городе на самом деле. Это благодаря тому, что, невзирая на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию – пешеходную зону на набережной, сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что создание комфортных общественных пространств столь же необходимо, как строительство подземных образовательных укрытий. Это позволяет людям восстанавливаться в условиях войны. В пресс-службе мэрии добавили, что 85% уехавших харьковчан хотят вернуться домой.

Реконструкция Лопанской набережной

Лопанская набережная, Харьков

Сколько стоит реконструкция Лопанской набережной

В ноябре 2024 г. в Харькове объявили торги на очередной этап работ. Вторая очередь реконструкции Лопанской набережной и переулка Лопанского будет стоить 36,4 миллиона гривен.

Лопанская набережная в Харькове на карте

За эти деньги планировалось обновить тротуары, системы водоснабжения и сети освещения. Также перенесут кабели электроснабжения, устроят видеонаблюдение и высадят около сотни деревьев.

Аукцион прошел 4 декабря, а срок выполнения работ рассчитан до 2026 года. Из документов следует, что общая стоимость превращения Лопанской набережной в пешеходную составляет 255 миллионов гривен, сообщал юрист Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) Владимир Рисенко.

Пока нам этого не озвучили, но из документов следует, что превращение Лопанской набережной в пешеходную обойдется Харькову в 255 миллионов гривен! передает слова Рисенко 057.ua.

Что планировали создать на набережной

О предстоящей реконструкции Лопанской набережной Игорь Терехов рассказывал еще в сентябре 2023 года на инвестиционном форуме Kharkiv: Restart в Киеве. Тогда он представил 7 пилотных проектов для города.

Реконструкция предполагала создание первых пешеходных улиц в Харькове. Жители смогут отдыхать у воды, посещать местные кафе или знакомиться с художественной и театральной жизнью города.

Ранее Коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" планировало за 5,2 миллиона гривен капитально отремонтировать участок Лопанской набережной между улицей Гостиный двор и Полтавским путем.

Критика проекта от экспертов

Эксперты Харьковского антикоррупционного центра обратили внимание на расходы во время войны. Юрист ХАЦ Владимир Рисенко прокомментировал, что набережная находится совсем рядом с детским садиком, который в октябре разрушили российские шахеды.

В ХАЦ отмечают, что во время Великой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы. По мнению экспертов, высвободившиеся средства нужно направить на нужды Сил Обороны Украины.

А может, ну ее, ту набережную? Может, начнем искать пути, как выбраться из общей д̶у̶п̶и̶, а не новые лавочки в ней обустраивать? писал Владимир Рисенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове снова высадят "золотые" тюльпаны. На клумбы во время войны в городе планируют потратить около полумиллиона гривен.