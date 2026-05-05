Майское потепление отменяется? Когда в Харькове может снова резко похолодать

Над городом может пройти холодный фронт

Майское потепление в Харькове может резко прерваться. В город вернутся умеренные температуры и дожди.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным сервиса, весеннее тепло может резко смениться "холодным душем" уже во второй половине мая. Это может произойти из-за прохождения холодного фронта с северо-запада. Похолодание с +30 (которые прогнозируются к 13 мая) до +19+24 ожидается к 15 мая. Возможны грозы.

О резком кратковременном похолодании сообщает и сайт Укргидрометцентра. Однако, согласно его прогнозу, это может произойти немного раньше — 8-11 мая. В эти дни столбики термометров могут опуститься с +27 до +16 градусов. Возможны дожди.

Специалисты сайта Meteofor также сообщают о резкой смене тренде с 15 мая. По их предположениям, может похолодать с +24 до +14. Возможны дожди и грозы.

