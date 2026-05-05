Травневе потепління скасовується? Коли у Харкові може знову різко похолодати

Над містом може пройти холодний фронт

Травневе потепління у Харкові може різко перерватися. До міста повернуться помірні температури та дощі.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, згідно з даними сервісу, весняне тепло може різко змінитись "холодним душем" вже в другій половині травня. Це може статися через проходження холодного фронту із північного заходу. Похолодання з +30 градусів (які прогнозуються до 13 травня) до +19+24 очікується до 15 травня. Можлива гроза.

Про різке короткочасне похолодання повідомляє і сайт Укргідрометцентру. Однак, за його прогнозом, це може статися трохи раніше – 8-11 травня. Цими днями стовпчики термометрів можуть опуститися з +27 до +16 градусів. Можливі дощі.

Фахівці сайту Meteofor також повідомляють про різку зміну тренду з 15 травня. За їхніми припущеннями може похолодати з +24 до +14. Можливі дощі та грози.

