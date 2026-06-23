Лето возьмет паузу в Харькове? Когда город может накрыть неожиданная волна похолодания с дождями

Над Украиной прогнозируется развитие северных и северо-западных ветров на фоне скандинавского антициклона

Харьков внезапно накроет волна непродолжительного похолодания в конце июня. Вместе со снижением температур в областной центр придут осадки.

Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, в областном центре в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Снижение температуры начнется в четверг (25 июня), когда дневной максимум упадет до +25°C (с ~ +28). Пик похолодания придется на пятницу, 26 июня: столбики термометров опустятся до самой низкой отметки на этой неделе — +24°C днем, а также ожидается лёгкий дождь. Однако уже 27 июня погода снова сделает разворот и столбики термометров поползут вверх (до +26).

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты "Укргидрометцентра". По их прогнозу, с 26 по 27 июня в Харькове может похолодать до +24…+15 градусов. Дожди возможны 25 и 27 июня.

Погода в Харькове

Похолодание в Украине

Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" также предупреждал о похолодании в Украине. С 25 июня и по конец месяца прогнозируется развитие северных и северо-западных ветров на фоне скандинавского антициклона. В результате в Украине состоится похолодание, которое наиболее выраженным окажется в северных, центральных и восточных регионах. Здесь температура воздуха окажется ниже нормы на 3 – 5 градусов. На фоне кратковременного похолодания в большинстве областей пройдут небольшие дожди, иногда в сопровождении грозы.

Погода в Украине. Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее мы писали о том, что Днепр готовится к резкому скачку температуры.