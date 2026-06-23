Літо візьме паузу в Харкові? Коли місто може накрити неочікувана хвиля похолодання з дощами

Над Україною прогнозується розвиток північних та північно-західних вітрів на тлі скандинавського антициклону

Харків раптово накриє хвиля нетривалого похолодання наприкінці червня. Разом зі зниженням температур до обласного центру прийдуть опади.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, в обласному центрі найближчими днями очікується невелике похолодання. Зниження температури розпочнеться у четвер (25 червня), коли денний максимум впаде до +25°C (з ~ +28). Пік похолодання припаде на п’ятницю, 26 червня: стовпчики термометрів опустяться до найнижчої позначки на цьому тижні — +24°C вдень, а також очікується легкий дощ. Проте вже 27 червня погода знову зробить розворот і стовпчики термометрів поповзуть вгору (до +26).

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримуються і фахівці "Укргідрометцентру". За їх прогнозом, з 26 по 27 червня у Харкові може похолодати до +24…+15 градусів. Дощі можливі 25 та 27 червня.

Погода в Харкові

Похолодання в Україні

Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" також попереджав про похолодання в Україні. З 25 червня і до кінця місяця прогнозується розвиток північних і північно-західних вітрів на тлі скандинавського антициклону. Внаслідок цього в Україні відбудеться похолодання, яке найбільш вираженим виявиться у північних, центральних та східних регіонах. Тут температура повітря виявиться нижчою за норму на 3 – 5 градусів. На тлі короткочасного похолодання у більшості областей пройдуть невеликі дощі, часом у супроводі грози.

Погода в Україні. Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дніпро готується до різкого стрибка температури.