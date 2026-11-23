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НАБУ и САП, которые создавались как альтернатива старой правоохранительной системе, все больше повторяют ее худшие практики — от коррупционных скандалов до нежелания отвечать на неудобные вопросы.

Об этом заявил политолог Валентин Гайдай, комментируя обнародованные записи разговоров окружения руководителя САП Александра Клименко.

По словам эксперта, на записях обсуждаются вероятные взятки за нужные судебные решения, контакты с прокурорами и судьями, а также консультации по поводу возможных коррупционных схем якобы с самим Клименко.

"Когда-то нам рассказывали, что НАБУ и САП станут принципиально новыми правоохранительными органами. Без старых коррупционных традиций, схем, круговой поруки и телефонного права. Но что происходит сейчас?" – отметил Гайдай.

Политолог обратил внимание, что вместо исчерпывающих объяснений общество снова слышит заявления о давлении на правоохранительные органы. По его мнению, это напоминает поведение старых силовых структур, которые годами критиковали за двойные стандарты и круговую поруку.

"Если новые антикоррупционные органы наследуют худшие привычки старой системы, то ради чего вообще создавали новую? Чтобы поменять таблички на дверях и фамилии начальников?" — подытожил Гайдай.