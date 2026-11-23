К этой намазке подходят ржаные гренки и тонкие ломтики соленого огурца

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Чтобы приготовить нежную намазку, разомните вареный картофель и смешайте его с поджаренным луком и огуречным рассолом. Лук придаст легкую сладость, а рассол – кислинку.

Как сделать картофельную намазку мягкой, чтобы она легко намазывалась на хлеб, рассказывает "Телеграф". На 250 г картофеля возьмите одну небольшую луковицу, столовую ложку масла, столовую ложку огуречного рассола и щепотку черного перца.

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Очистите картофель, нарежьте кубиками и отварите до мягкости. Пока он варится, мелко нарежьте лук и обжарьте его в масле на среднем огне до золотистого цвета. Слейте воду и разомните картофель толкушкой, пока он еще горячий. Блендер не нужен: от взбивания картофель может стать клейким.

Добавьте лук вместе с маслом, влейте рассол, поперчите и перемешайте. Если намазка загустела, добавьте немного теплой воды – по чайной ложке за раз. Соль добавляйте после того, как попробуете: возможно, ее хватит и в рассоле.

Картофель разминают толкушкой, пока он еще горячий Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

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